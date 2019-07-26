施姓檢舉達人，尾隨一名網拍女模返還租屋處，趁女模洗澡時意圖性侵，幸被害人臨危不亂，冷靜和施對話緩和氣氛，並答應與施作朋友，才勸說施離去沒有遭侵害。案經警方據報查獲施男辦，施刑事部分被判刑4年，民事求償部分，台北地方法院民事庭，判施要賠償女方100萬元。

刑事局在本案發生後，根據施男DNA比對，查出他另涉及10年前發生的性侵案，案經北檢偵辦，再依加重強制性交罪將施男起訴，目前還在審理中。

去年3月22日凌晨3時，被害女模出門買消夜返回租處途中，遭施男尾隨進入公寓，施開女模住家鐵門進入，見女方在浴室內洗澡，從後方用浴巾包住女模頭部，並將她壓倒在地準備性侵。

還好女方沈穩，不慌不亂當下與施男閒聊2小時，最終假意搭應與施男當朋友，勸退施離開現場。女模待施離去後立刻報警，警方循線查獲曾在中山區一家按摩店擔任泊車小弟的施男犯案，將他移送法辦。刑事部分，去年9月一審依侵入住宅強制性交未遂罪，判施有期徒刑4年，目前上訴高院。

民事部分，法官認為施的行為，已侵害被害人身體權、健康權等，判他要賠精神慰撫金100萬元。

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(中時 )