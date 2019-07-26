台中市長盧秀燕（左）26日攜手台積電慈善基金會董事長張淑芬以「把愛送出去」做公益。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（左起）、副市長楊瓊瓔、由鉅建設董事長林嘉琪等人26日出席聆聽台積電慈善基金會董事長張淑芬專題演講「把愛送出去」。（盧金足攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬26日以「把愛送出去」為主題，到台中市府專題演講時表示，希望台灣不是只有選舉，讓民眾知道很多人默默做事、關懷人民，讓彼此互相學習，號召政府、企業一起參加「把愛送出去」平台，台灣要用「愛」來做事。

台中市府攜手台積電慈善基金會今日邀請張淑芬專題演講「把愛送出去」。市長盧秀燕出席時表示，張淑芬不僅是慈善的化身，更是公益最佳典範，希望從她行善及組織管理經驗，讓市府團隊找回工作初衷，使社會更有愛、也讓需要的民眾獲得更多幫助。

張淑芬今日在盧秀燕、副市長楊瓊瓔、由鉅建設董事長林嘉琪等人陪同下出席台中市政府終身學習講堂，社會局長李允傑、教育局長楊振昇、交通局長葉昭甫等市府各機關首長、區長、志工等約500人到場聆聽。

盧秀燕強調，要不斷進修並思考工作意義，市府團隊為民眾、社會服務，無論是照顧街友、服務弱勢家庭、青少年等各方面，在制訂政策、預算編列、補助辦法都具有一定的專業；然而許多事情變成「例行公事」後，就只是「工作」，而不是由心想把事情真正做好，因此公務人員需要不斷再進修，思考工作的意義，回想擔任公務員的初衷。

「不要小看習以為常的工作！」盧秀燕分享自己的經驗，提及擔任民意代表執行社會福利、救助多年，雖已熟悉工作內容，但與他人交流分享經驗，可讓社會服務做得更好。

張淑芬說，台積電的慈善公益現在完全以「地區化」方式運作，讓別的地方政府、企業都一同參加「把愛送出去」平台，在平台上大家可了解各縣市所需的事務；她也肯定台中市政府在「教育」、「惜食」方面做得很好，幫助貧苦人家、偏遠地區。

近年來全心全力投注公益，張淑芬奔走全台各地，她表示，「照護獨老」、「推廣孝道」、「關懷弱勢」、「保育環境」是台積電慈善基金會四大主軸，分享不同縣市的優點，也將在台中學到內容宣傳至各縣市，希望台灣要用「愛」來做事，讓彼此互相學習，不是只有選舉，讓民眾知道很多人默默做事、關懷人民。

(中時 )