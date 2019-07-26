特勤中心走私超量免稅菸品案，總統府今天召開第二次記者會說明會調查狀況；總統府發言人黃重諺指出，「其他涉及本案相關商品等，沒有進入總統府跟總統寓所。」

黃重諺今被問到五部車是侍衛室調度，歸總統府秘書長陳菊管轄，需陳蓋章是否追究秘書長責任時表示，特勤人員 是編在總統府侍衛室，特勤勤務每天特勤會依照工作調度，這沒有所謂總統府派車單問題，這個部分要讓事實回歸事實。

至於所謂第二波名單嗎及維安人員異動？ 他說，有關這案司法責任部分，尊重檢調單位偵查，侍衛室督導不周，除了目前侍衛長張捷已經自請處分，高階幹部責任，已在研擬懲處相關責任，儘速提出，相關調查目前都在進行，下令單位全力配合偵辦，總統第一時間啟動內部檢討及人事調整，至於後續其他人事及機制，也讓新任國安局長邱國正進行，並要求 一個禮拜內相關檢討。

被問到所謂府及國安會沒有政務及機要人員涉入本案，是說沒有購買9800條香菸，還是華航所說的購買一萬多條？黃說， 所謂本案指的是，特勤人員利用元首出訪期間，向華航超買大量免稅菸品的案子。

至於實際購買香菸數目出現很多版本，是否有總統府追加部分，還有所謂貴婦團，是否總統府有買精品？他說，第一個所謂追加等等，是不是總統府追加，「我可以告訴你是，沒有」； 第一個部分 司法偵查中狀況，第二個所謂貴婦團，兩位女性成員，華航公司已經證實，這是華航空勤人員，「至於其他涉及本案相關商品等等，沒有進入總統府跟總統寓所。」

被問到藍委質疑，超買超額用詞是故意模糊焦點，而非用「夾帶」或「走私」字眼；他說，這樣說法更像模糊焦點；令人遺憾案件本質很清楚，相關事實越來越看得到，利用總統出訪期間超買，是長期狀況。

他說，根據目前調查進度，橫跨多任警衛室，面對長久積弊， 面對跟確實檢討，才是正確態度，不會因為前任沒有發現並且杜絕弊端對它們提出批評，但也同樣期待後續，針對制度漏洞，改革改善的朝野都能把力量放在這些議題上面，藍綠為是非的說法沒有意義，也無助事情解決 。

總統事前對國安走私菸品絲毫不知情，法務部卻說，他們是有掌握，但沒跟總統報備，讓總統沒辦法掌握相關訊息？黃表示，特勤人員出訪期間這個狀況，好像不只是這一屆政府、過去政府；「最近有些前任官員說不知道這個情形，直到數字被提出來後，他們好像後續沒什麼談話」，積弊須要改革，就要面對處理，檢調單位針對掌握的犯罪事實應該去查的都支持。

馬總統確定有這樣情形，陳前總統情況？他說，根據現在訪查整個調查進度進行，確實相關狀況是橫跨歷屆警衛室狀況，「陳前總統說了什麼，我並不知道，但不久前前任官員說他不知道」。

(中時 )