由國家住宅及都市更新中心管理的林口世大運選手村社會住宅，近日接連傳出生子喜訊，國家住都中心也特別準備「新生禮」給誕生新生兒的家庭。國家住都中心表示，林口社宅半年來已誕生31位新生兒，11對新人，樂見居民在林口社宅落地生根，讓下一代平安、快樂成長。

國家住都中心執行長張溫德昨（25）日親自到新生兒誕生的住戶家中祝賀，送上「新生禮」，包含筷子、白米、油、鹽、醬油、白醋、紅酒和蜂蜜，象徵國家住都中心的祝福，給予最實質的支持。

昨日張溫德至林口社宅送禮，與住戶話家常，也不忘關心住戶在林口社宅的居住情形，讓住戶相當感動，也指出林口社宅的生活環境很不錯、很舒適，相信下一代能在此健康地成長。張溫德表示，很感謝住戶喜歡林口社宅的環境，認同國家住都中心的努力，期望住戶能在穩定舒適的環境下，安心、放心地孕育、照養下一代。

截至今年6月底左右，林口社宅已有1533戶入住，龐大的入住人口帶動商圈發展，讓整個社區不只充滿活力，機能也漸漸齊備，目前社區內已出租15間店舖，近日再度釋出15間店舖，面積從22坪到165坪皆有，並且首次開放餐飲業進駐，開放自然人投標，預計本月30日結標，歡迎有意投標的業者或居民，來電洽詢本中心。

(中時 )