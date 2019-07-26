聖母廟主委王明義（倒水桶者）帶頭示範孳清動作。（程炳璋攝）

台南市安南區2015年時發生1844例本土性登革熱，今年僅1例，境外移入的發燒個案數卻是各區最高，地方防疫不等公部門腳步，正統土城鹿耳門聖母廟26日主動聯合土城部落周遭8里一起發起孳清與化學防治，廟方號召志工孳清，並出錢噴藥。

安南區擁有3個工業區，區內不少外籍移工，每年都曝露在登革熱境外移入病例的風險中，今年外籍人士發燒的統計個案，居各區之首。

台南市的本土性登革熱病例不斷竄升，群聚感染從中西區擴散到東區，市中心各區都上緊發條害怕成為熱區，聖母廟為了讓遊客放心到安南區土城遊玩，號召土城部落8里，找來信徒與志工主動發起防疫工作。

聖母廟主委林明義表示，安南區目前雖僅一例，地方防疫工作不等公部門，廟方願意提供後端支援，讓土城部落每個人都動起來，為登革熱防疫盡一份心力。

安南區衛生所26日針對土城孳清志工隊進行衛教宣導，加強「巡、倒、清、刷」4個口訣觀念，台南市長黃偉哲夫人劉育菁到場對地方積極防疫表達支持，安南區長葉誌明當場提到病媒蚊產卵與棲息特性，讓孳清志工更了解。

安南區土城部落登革熱孳清工作27日全面展開，有孳清志工在各處社區巡視，接著再進行化學防治的噴藥動作，廟方呼籲土城民眾動起來，為自己打造更安全的家園環境。

(中時 )