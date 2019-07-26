北市吳姓男子開車行經北投區陽明山竹子湖路，意外撞上前方擦撞路邊沙包而倒地的機車騎士，導致騎士死亡，家屬控告吳男過失致死，但檢察官勘驗機車、汽車以及後方汽車行車紀錄器，發現騎士從右側超車，倒地的瞬間與遭汽車撞擊點僅1公尺，而經交通部運輸研究所報告，時速30公里計汽車駕駛反應距離至少要5公尺，認定汽車駕駛來不及反應，並沒有過失責任，予以不起訴。

陳姓機車騎士去年11月24日中午1點，因擦撞路旁推放的沙包，失控打滑跌倒，在吳姓汽車前方摔車，吳煞車不及直接撞上，導致騎士身上多重頓創傷、血胸等原因死亡。

吳姓駕駛說，當天車上載著爸媽、姊姊和姪女，有一台機車從右側快速超過，已經讓他嚇一跳，立刻減速，沒想到過不久又來一台，看到機車摔車已經踩煞車但還是來不及時速只有30到40公里而已。

檢察官勘驗兩台事故車輛的行車記錄器，還有後方一台汽車的紀錄器，發現時速確實不快，機車倒地以後，距離吳的汽車只有1公尺，而根據專業單位的計算，從加油踏板轉至煞車踏板，需要0.3秒，以30公里時速，換算距離約5.83公尺到6.66公尺，吳根本欠缺足夠時間採取適當措施，認定吳已為必要注意，予以不起訴。

(中時 )