張致恒前女友梁皓恩。（圖／翻攝自dayofapril IG）

張致恒小四Moon。（圖／取自《on.cc東網》）

張致恒小五Maggie。（圖／取自《on.cc東網》）

張致恒前前女友莊瑞兒。（圖／翻攝自xeniachong IG）

香港男團「BOYZ」成員張致恒（Steven）日前宣布閃婚，外界一直以為新娘是舞台劇演員梁皓恩（April），未料張致恒娶的是粉絲「雯雯」。消息傳出後，梁皓恩發文透露意圖輕生，不少女子也跳出爆料張致恒劈腿，算算應是「小四」的Moon透露張致恒是因雯雯懷孕才補票結婚，更批張致恒花心，「騙了一個又一個」。

張致恒突然證實結婚後，鬧出腳踏五船風波，2016年張致恒就坦承自己患有性上癮，說此病困擾他已久。昨(25日)他在IG宣布閃婚，不久就被挖和老婆雯雯生子，上周辦了百日宴，舊愛梁皓恩聽聞此事後大受打擊，發文貼出張致恒背影，說：「我可以知道發生什麼事了嗎？為什麼突然世界末日？」還暗示「我怕活不過今晚」、「被偷走的那五年」，引來網友關心，希望她別做傻事。

一名叫做Moon的女子也跳出，承認自己是張致恒的小四，說張致恒稱和梁皓恩分手後就跟她在一起，期間她常發現張致恒偷吃，直到後來發現雯雯的存在，張致恒向她供稱和雯雯只是一夜情，卻意外有了小孩，還說雯雯逼婚，若不答應就要向記者爆料，使張致恒不得不結婚，Moon說：「我真的覺得太可怕了。怎麼可以同一時間跟那麼多人在一起，騙了一個又一個，我真的不知道還有幾個。」

而另一名叫Maggie的女子也在梁皓恩IG留言，說一個月前自己也和梁皓恩一樣心碎，後來她明白這個男人就是不折不扣的負心漢，而張致恒的前前女友莊瑞兒2014年跟他交往，2016年分手，見到梁皓恩寫下「被偷走的五年」，暗指張致恒從2014年開始「同步」和梁皓恩交往，莊瑞兒難過寫下：「如果是事實的話，老實答：我好難受！那時候還有台妹！令我頗困擾」，也強調：「被偷走的那五年我希望不是真的」，而對這些指控，張致恒本人暫無回應。

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(中時電子報)