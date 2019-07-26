總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，破萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄。時代力量立委黃國昌爆料，運菸5輛車是由總統府派出。總統府發言人黃重彥今出面澄清。但網友已惡搞重製成語「學富五車」，出處為《民進黨‧出訪》，五車指「五車煙」，形容想學當有錢人，可以嘗試一次走私五車。

蔡政府出訪鬧出國安走私菸大案，時代力量立委黃國昌日前痛批，24日突襲關務署發現，除了被抓包的9800條香菸之外，當時連同華航幫忙代購的免稅品，都還沒調查，全都不見蹤影，就連當時運送的五輛貨車也沒查扣，他怒問檢調到底在幹什麼。

總統府發言人黃重諺下午在記者會澄清說，當日接機勤務調度車輛，包括兩部向總統府交通科調借車輛分別是550BK、貨車車號9792QL兩部，其餘三部是特勤車輛。府方調借兩部，是負責裝載特勤人員行李及勤務裝版，其餘三輛裝載免稅菸品，也又是涉及這次本案的免稅菸品。至於有關派遣程序，常態由世衛室的特勤統籌勤務分配勤務調用。

黃重諺表示，22日遭到攔查五部車輛，都是由關務署帶回，侍衛室借調兩部車輛，沒有違法物品，所以歸還總統府交通科。調查後確認，並沒有所謂五部車輛未經查驗放回，也沒有所謂總統府交通科來派車這件事。

但網友已在網路惡搞重製成語「學富五車(ㄐㄩ)」，將他改為「學富五車(ㄔㄜ)」，並寫出處為《民進黨‧出訪》惠施多方，其煙五車。五車指「五車煙」，形容想學當有錢人，可以嘗試一次走私五車。據教育部成語典，「學富五車(ㄐㄩ)」釋義： 讀過的書可以裝滿五大車。形容人書讀很多，學識廣博。

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(中時電子報)