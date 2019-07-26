林內鄉種植100公頃芋頭田，多年來為大甲芋頭作嫁，2015年起正名為「林內芋頭」。（周麗蘭攝）

林內教芋部「部長」林建安說明成熟芋頭的特色。（周麗蘭攝）

李麗春每天為「林內教芋部」熬煮又香又Q又綿的芋頭配料。（周麗蘭攝）

「林內教芋部」位於林內鄉烏塗村。（周麗蘭攝）

林內鄉的芋頭夙負盛名，隨季節不同有不同風味，烏塗村的「林內教芋部」是村民自營的芋頭教育平台，周邊就是芋頭田，店內販售的芋頭剉冰只用林內芋頭，食材安全新鮮，也實踐從產地到餐桌「最短里程」的理念。

林內芋頭是檳榔新品種，纖維明顯、香氣十足，口感Q綿，為大甲芋頭作嫁多年，2014年起正名為「林內芋頭」，一年四季都生產，總面積100多公頃。

芋頭田多位於濁水溪畔附近，灌溉方便，土質也較肥沃，烏塗社區發展協會大力推廣芋頭產銷，在村內弄一個冰品部，去年轉型為「林內教芋部」呷冰店。

呷冰店提供各式各樣在地食材做成的芋頭冰、芒果冰，有芋頭綜合冰、芋頭牛奶冰、芋泥布丁冰、金芋滿堂共享冰、芋頭冰淇淋、芋頭牛奶。

芋頭冰口碑極佳，平日鄉內的公家單位、公司行號也會叫外賣，每天使用的芋頭都是前一天新鮮熬煮。

熬煮芋頭的靈魂人物李麗春說，林內的芋頭品質很好，只要煮鬆，再加入砂糖慢火熬煮1小時，就能煮出又綿又香又Q的芋頭塊。

芋圓也是用在地芋頭自製，口感Ｑ彈；糖漿也用黑糖、砂糖炒過後，慢慢熬煮成糖漿，搭配綿密口感的芋頭冰非常速配。

李麗春說，有外地客人吃過又專程回流，也有冬天來找冰吃的！他們說「口感不一樣」、「吃了會上癮」。

林內教芋部「部長」林建安表示，除了一年四季都供應芋頭冰，平日也提供芋田農事體驗、食農教育講座、芋頭料理體驗、遊程導覽服務，歡迎預約。

(中時 )