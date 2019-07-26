國安特勤走私免稅菸案延燒，華航董事長謝世謙昨首度出面道歉，並強調所有交易都是境外交易，試圖推卸責任，時代力量立委徐永明今於臉書痛批，華航是深不見底的共犯黑洞，徐永明提出高層停職、外部調查、立院監督等三步驟揪鬼。

徐永明指出，私菸案延燒數天，交通部次長親自與華航高層面談，討論需釐清的問題，結果華航仍「不動如山」，似乎是覺得天塌下來還有更高層如總統府、國安會要扛，謝世謙心態有問題，交通部與其氣得牙癢癢，不如直接將謝停職，由交通部全面接手外部調查華航，並向立院監督負責。

徐永明表示，華航除說不清上萬條私菸，到底是哪個高層指示交貨、囤放倉庫外，在連內部員工涉嫌搭國安局便車違法訂貨一事，直到昨天記者會上還在裝傻，恐是一個深不見底的共犯黑洞，很明顯要華航自查自清根本不可能，以拖待變，甚至讓相關人員友湮滅證據、套好說詞空間，交通部若有心徹查私菸案，不能繼續放任謝世謙等高層肆意妄為。

時力立委黃國昌也在臉書指出，交通部長林佳龍震怒、交通部次長王國材不滿，即便如此，華航董事長謝世謙擺爛，官位依然安如泰山，完美詮釋什麼叫有關係就沒關係，21世紀的官場現形記，真的是「了不起、負責」。

(中時 )