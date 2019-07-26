警方查扣到手機、電腦主機等贓證物。(林郁平攝)

刑事局偵查第一大隊接獲國內多家電商報案，指從去年3月起，發生多起消費者在網站刷卡購物，且出貨完成交易後，卻遭信用卡持卡人否認交易，信用卡公司因此拒付款項，或將已支付款項收回，導致包括奇摩、MOMO、東森、TREEMALL等4家電商損失約130萬元。

警方在偵辦期間，也接獲台哥大報案，稱有20筆在網路門市申辦門號、購買高價手機的交易，持卡人也否認曾刷卡訂購，損失約80萬元，刑事局立即共組專案小組偵辦。

警方追查，發現國內有2個信用卡盜刷集團，都是由在海外的嫌犯，透過某網站購買大批信用卡個資後，再利用部分網路商家刷卡付款無經過須3D驗證(簡訊驗證)機制，以及部分第三方支付APP綁定信用卡無須驗證的漏洞，大肆盜刷信用卡購買高單價商品變賣獲取暴利，盜刷購買多為高階iphone手機、3C產品、保養品等易銷贓商品。

專案小組見時機成熟，發動2波查緝，查獲其中一團的蕭姓主嫌等5人到案，並逮捕另一團的陳姓主嫌等9人，嫌犯皆供稱僅是幫朋友代收貨品，矢口否認盜刷。警訊後，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )