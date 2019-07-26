總統蔡英文近日出訪拚「外交」，返台後隨行國安官員遭立委黃國昌爆料，藉機「拚走私」上萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，舉國譁然。事件爆發後數日，總統府發言人黃重諺今再次舉行記者會，表示侍衛室督導不周之處將嚴懲。有網友對此在PTT網路論壇表示，「小英該為私菸案負責下台」。

黃重諺今(26日）表示，22日當天遭到攔查五部車輛，都是由關務署帶回，侍衛室借調兩部車輛，沒有違法物品，所以歸還總統府交通科。調查後確認，並沒有所謂五部車輛未經查驗放回，也沒有所謂總統府交通科派車一事。他並指出，所謂貴婦團並非總統府人員而是華航地勤，所謂追加菸也非總統府人員所為。

網友tagso (白菜一斤)在批踢踢政黑板貼文稱，「這個私菸案，證實了小英的國安團隊根本是短視近利的烏合之眾，做錯了，幾天都澄清不了，危機處理真的一團亂」、「把國家交給這種領導人，真的很危險」、「拜託！請小英退選，讓有能力的出來帶領國家好嗎？誰來勸勸這位大小姐呢？」。

據悉，蔡政府曾在2017年大幅調漲菸稅，每包菸漲價20元，並將菸稅收入納長照基金財源，但實施2年多來，造成基層吸菸民眾大為光火，不斷向立委陳情抱怨香菸太貴，大抽菸稅非常不合理，更間接助長劣質走私菸流竄全台。

依財政部關務署台北關網站資料顯示，入境旅客攜帶菸酒免稅數量為酒類1公升，捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，攜帶超逾該免稅限量菸酒入境，限酒4公升，捲菸4條（800支）、雪茄100支或菸絲4磅以內，並應主動向海關申報完稅放行。攜帶菸酒數量超逾前開稅放限量部分，須檢附菸酒進口業許可執照影本或本部同意文件，始准進口。且自102年1月1日起，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量且未依規定申報者，除超量菸酒沒入外，將另處以罰鍰，務請入境旅客依規定辦理，以免受罰。

網友對此紛紛表示，「贊成+1」、「+1」、「空心菜無誤」、「完全贊成，換賴清德」、「贊成」、「這案子後座力很強喔」，但也有網友持不同看法，「反串嗎？如果這樣要下台，每個首長都做不了」、「別傻了 有哪一任總統提前下台」、「馬執政也有，馬也應該一起，兩黨一樣爛啦」。

註：宋‧陸游《老學庵筆記‧卷五》中記載，宋朝田登做州官時，要人避用他的名諱，命全州百姓稱燈為火，違者要受鞭笞。到元宵節放燈時，貼出布告說：「本州依例放火三日。」後比喻「在上者為非作歹，卻對在下者做種種約束」。

網友在批踢踢論壇發文。（圖／取自批踢踢政黑板）

(中時電子報)