美國司法部25日表示，將恢復16年來暫停執行的死刑政策，允許聯邦政府處死死刑犯，並立即排定5名聯邦死囚的伏法日期。

據美國有線新聞網報導，司法部長巴爾（William Barr）表示，國會參眾兩院已通過立法、並由總統簽署，明確授權執行死刑。司法部表示，已排定5名死囚的伏法日期，6週內將執行完畢，這些人都會以單一藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）處死。

司法部還說，這5名死囚「他們都是在經過充分和公正的程式後，被宣判有罪的」，「這些罪犯已經耗盡了他們的上訴機會以及定罪後的補救辦法，目前已經沒有法律可以阻止他們被執行死刑了」，且未來還會有公佈更多死刑。

這5名死刑犯包括白人至上主義者丹尼爾‧路易士‧李（Daniel Lewis Lee）在內，他因殺害包括一名8歲女童在內的一家3口而被定罪，排定在今年12月9日行刑，是首位伏法的人。

雖然去年全美處死25人，不過都是州當局執行。美國聯邦政府上次執行死刑是在2003年。司法部官員指出，自此之後，由於針對過去使用的注射處決藥物的訴訟一再拖延，聯邦政府無法繼續實行死刑。

《國會山報》指出，美國執行死刑的政策大相徑庭，科羅拉多州、奧勒岡州、賓州和加利州等州已暫停死刑，而在其他州，死刑已不再普遍使用；但如德州和阿拉巴馬州，死刑仍然常見。

(中時電子報)