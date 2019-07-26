芒果香甜，但不能當飯吃！台中市63歲黃老先生愛吃芒果，日前一口氣吃下3、4顆芒果當晚餐吃到飽，隔天醒來發現視力一片模糊、全身無力送醫。經大里仁愛醫院抽血檢驗後發現，他的飯前血糖數據高達400多mg／dl，約正常人的4倍。幸好，經醫療處置及規律服用藥物後，血糖已降到正常值控制中。

台灣水果美味可口，天氣炎熱，香甜多汁的水果成為夏季寵兒。黃老先生平日並沒有糖尿病典型症狀「三多一少」（多吃、多喝、多尿，體重減輕），雖然家中有糖尿病家族史，但從未注意血糖問題，愛吃芒果的他，日前一口氣吃下吃下3、4顆芒果當晚餐，沒想到，隔天醒來視力竟一片模糊、全身無力。

大里仁愛醫院內分泌科主治醫師謝旻晃表示，體重過重、家中有糖尿病家族史、心血管疾病、高血壓、高血糖、高血脂等民眾，都屬於罹患糖尿病的高危險群，建議定期追蹤血糖的變化。糖尿病友如果沒有留意進食的份量，血糖值就容易超標、控制不佳，而引起身體不適，甚至容易引發視網膜病變、神經病變、腎臟病變及血管病變等。

謝旻晃提醒糖尿病友，三餐要定時、定量，攝取均衡的營養、平時保持規律運動習慣，並按時服用藥物、養成自我監測血糖變化的習慣。

大里仁愛醫院糖尿病中心衛教師林靜琴表示，台灣是水果王國，然而，很多糖尿病病友都覺得糖尿病不能享用水果，其實只要控制好份量就可以安心進食、開心享用。

(中時 )