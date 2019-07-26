宜蘭近海地震 規模4.6 震度2級 15:362019/07/26 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭近海下午發生有感地震，芮氏規模4.6、最大震度2級。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局表示，宜蘭縣近海今（26）日下午2點39分發生有感地震，位置在宜蘭縣政府東偏北方8.3公里的海裡，深度63.1公里，芮氏規模4.6，最大震度是宜蘭縣南澳鄉、新北市三貂角，同為2級；其他地區如新北、台北、基隆、桃園、花蓮、台中、新竹、南投等，都是1級，屬於小區域有感地震。 (中時 ) #地震 #宜蘭縣 #公里 #有感地震 #有感 也許您會感興趣 推薦閱讀 南澳朝陽步道 1人失足輕傷 12:392019/07/22 社會 「震守家園」主題展 宣導正確防震知識 16:022019/07/22 生活 《科技》「震守家園」主題展揭幕，秀地震防災新科技 16:482019/07/22 財經 Masking貴婦SPA級面膜 一敷超有感 04:102019/07/23 焦點新聞 南市提先進運輸系統替代路線 5方案將辦分區說明 12:422019/07/23 政治 阿里山公路坍方 單線通行 17:292019/07/23 社會 震守家園主題展 秀五大亮點 04:102019/07/25 證券．權證 蘇澳救護車遭撞 病患不治3救護員傷 08:432019/07/25 社會 加滿油再上山！台灣最高加油站8／6停業改建 09:012019/07/25 生活 北韓射彈 飛行690多公里 15:432019/07/25 軍事 生活熱門新聞 為專機人仰馬翻 華航基層員工怒 - 生活 誰的境外？華航「境外交易說」笑翻金融圈 - 生活 - 中時 雨用倒的！台北等16縣市大雨特報 - 生活 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 只是賣太多菸？他揭華航最大漏洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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