中央氣象局表示，宜蘭縣近海今（26）日下午2點39分發生有感地震，位置在宜蘭縣政府東偏北方8.3公里的海裡，深度63.1公里，芮氏規模4.6，最大震度是宜蘭縣南澳鄉、新北市三貂角，同為2級；其他地區如新北、台北、基隆、桃園、花蓮、台中、新竹、南投等，都是1級，屬於小區域有感地震。

(中時 )