戴資穎今天上午在日本羽球公開賽8強爆冷不敵加拿大女將李文珊，本站沒賺進任何世界排名積分，下午世界排名第2的山口茜以21比18、21比15擊退印度一姐辛度，本站至少多添700分，下周最新世界排名將拉下小戴，坐上球后寶座。

戴資穎上周在印尼公開賽驚險保住球后，但山口茜封后，讓兩人積分僅有495分之差。結果小戴本周在日本8強止步，積分6050還無法擠入計算世界排名的最佳10站內，山口茜挺進4強，則可獲得7700分，取代去年在德國公開賽封后的7000分，至少多添700分，足以成為下周的新科球后。

小戴盤據世界球后的紀錄暫時先停在137周，接下來要追趕多大差距，得先看山口茜這次在日本公開賽的最終成績，打入決賽可獲9350分（多添2350分）、奪冠則獲11000分（多添4000分）。

這是戴資穎從2016年底登上球后以來，第2次將寶座讓出，前一次是去年4月，因世羽聯（BWF）啟用新積分制度，賽事改期導致小戴先被扣除積分，兩周後她就靠亞錦賽封后重回第1，這次是真的因為成績下滑讓出后座。

戴資穎上周在印尼受過敏影響，最終4強止步，本周於日本則在8強落馬，她在賽後表示：「我覺得自己今天發揮得不是很好，因為失誤很多，自己也不知道到底出了什麼狀況。回去先專注在訓練和自己調整身體上面的狀況吧，不要受傷。」

據了解，小戴本周腿部有些不適，在比賽中也能看到她做出一些伸展動作，「戴爸」戴楠凱透露，已敲定女兒回國後「進廠保養」。不過小戴也只剩1周可以調整，接著就要出征世錦賽。小戴去年世錦賽於8強出局，山口茜則打入4強，保分壓力在山口茜這邊，就看小戴能否及時找回狀態。

(中時電子報)