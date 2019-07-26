暑假已過了一半，還沒有出去走走嗎？來台南將軍嚐海鮮、馬沙溝拍3D彩繪村、雙春濱海遊憩區遊船賞生態、井仔腳鹽田體驗曬鹽！還能在府城逛古蹟、品歷史、玩文創！歡迎全國民眾暑假來台南享受充滿陽光、沙灘、音樂、美味及樂趣的沁涼夏日風情！

台南七股海鮮節系列活動揪團遊七GO在地小旅行，原本推出的四梯次，加上增開的二梯次，均深獲民眾好評額滿。為持續提供給民眾暑假期間到台南濱海旅行的優質行程選擇，台南市政府觀光旅遊局結合台南市馬沙溝觀光休閒協會及在地觀光業者共同合作，於暑假（8月10日、8月17日）再推出兩條一日遊程，共計四梯次，即日起開放線上報名。

挖牡蠣DIY體驗。（圖取自台南旅遊網）

●遇見馬沙溝之旅一日遊

帶大家走訪馬沙溝3D彩繪村參觀社區特色彩繪及沙雕展，中午至將軍漁港九叔公餐廳享用在地海鮮料理，也順道逛逛將軍漁港漁貨中心及採購在地伴手禮，下午回到馬沙溝漁村親自體驗挖牡蠣、品嚐新鮮烤蚵的超滿足享受。

雙春遊憩區-愛莊園。（圖取自台南旅遊網）

●西濱公路之旅一日遊

帶大家走訪七股鹽山園區、參觀鹽雕展；台灣鹽博物館欣賞炫麗的光雕展、鹽漬物生活展及認識臺灣鹽之歷史；中午至將軍漁港九叔公餐廳享用在地海鮮料理，下午走訪馬沙溝3D彩繪村參觀社區特色彩繪及沙雕展；來到有台南忘憂森林之稱的雙春濱海遊憩區-愛莊園，園區內自然景觀與生態都相當豐富，走進木棧道感受木麻黃枯木與水面交織而成的美麗景緻，還有機會看見招潮蟹、彈塗魚等水中生物；最後帶大家至井仔腳鹽田體驗曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

馬沙溝3D彩繪村。（圖取自台南旅遊網）

夏季活動精彩不間斷，「七股海鮮節」系列活動中最受喜愛的首選，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，也將於7月27、28日在七股區六孔碼頭免費開放民眾下水體驗「一兼二顧摸蛤仔兼洗褲」趣味，台南西濱夏日限定最後一週次消暑活動，本週預計下午2點可開放（視實際潮汐狀況可能略有調整），歡迎相揪來七股，開心High一夏！

目前正值炎炎夏日，前來參與體驗活動的遊客，應準備充足的防曬用品、隨時補充水分及下水挖文蛤時應著厚襪避免受傷，並自行攜帶體驗工具（如水桶、鏟子）。夏季天候不甚穩定，午後多有雷陣雨發生，將以遊客安全為優先考量，依需要適時應變調整活動時間為準！趁著暑假，大小朋友相約來台南嘗美味、看美景，增添美好回憶。

(中時電子報)