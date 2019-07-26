據統計，近年來勞資爭議事件每年約2萬5千件，如果要解決勞資爭議除了可以選擇訴訟外，還可以選擇「調解」，勞動部表示，民眾選擇調解處理勞資爭議已達9成以上、和解率也有約5成。

據統計，近年來勞資爭議類別依序為工資爭議、給付資遣費爭議等權利事項較多，但近年來如調整工資、調整工時等調整事項也有逐年增加的趨勢。

勞動關係司司長王厚偉表示，過去勞資爭議選擇調解委員會的機制，難以解決紛爭，民國100年勞資爭議處理法修正時增訂「獨任調解人」機制，除了可以聘任律師、大專院校教師外，也針對有專業的人士辦理認證訓練，截至107年底已培訓520名調解人陸續投身調解事務，也要求上任的調解人要回流上課。

王厚偉舉例，如台北市曾有一起資遣費爭議，請求金額達一千多萬，調解人共召開3次調解會議，確實進行事實調查，聽取雙方陳述並整理相關爭點及證據，最後提出妥適的方案，成功勸喻雙方和解，避免後續訴訟。

王厚偉指出，去年三讀通過的勞動事件法中指出，未來法院審理勞資事件時，可以審酌主管機關指派調解人調整的事實、證據及適當方案。但他也說，如果調解人有不適當行為如私下與雙方聯絡、發放私人名片等，也會有不續聘莖至註銷證照等處分。

(中時 )