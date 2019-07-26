台灣東部不平靜！今下午2時39分宜蘭近海發生規模4.6地震，遠在台北的高樓層民眾也感受到地震。氣象局表示，這次地震屬隱末帶震動，為正常能量釋放。

此地規模4.6地震震央位於宜蘭近海，深度為63.1公里，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，規模4.6地震屬隱末帶震動，屬於正常能量釋放。

根據氣象局觀測資料，各地最大震度新北三貂嶺、宜蘭南方澳為2級，台北市、基隆、宜蘭市、桃園、新竹、台中梨山、南投合歡山、花蓮太魯閣為一級。

(中時電子報)