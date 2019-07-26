宜蘭近海規模4.6地震 氣象局：隱末帶震動引起 15:282019/07/26 中時電子報 徐秀娥 、 戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今下午2時39分宜蘭近海發生規模4.6地震。(圖擷自氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部不平靜！今下午2時39分宜蘭近海發生規模4.6地震，遠在台北的高樓層民眾也感受到地震。氣象局表示，這次地震屬隱末帶震動，為正常能量釋放。 此地規模4.6地震震央位於宜蘭近海，深度為63.1公里，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，規模4.6地震屬隱末帶震動，屬於正常能量釋放。 根據氣象局觀測資料，各地最大震度新北三貂嶺、宜蘭南方澳為2級，台北市、基隆、宜蘭市、桃園、新竹、台中梨山、南投合歡山、花蓮太魯閣為一級。 雨用倒的！台北等16縣市大雨特報 (中時電子報) #地震 #氣象局 #宜蘭近海 也許您會感興趣 推薦閱讀 大台北高溫示警 全台防午後雷雨 04:102019/07/22 生活新聞 更新》17縣市大雨特報 鄭明典：雨型複雜 07:512019/07/22 生活 「震守家園」主題展 宣導正確防震知識 16:022019/07/22 生活 「台中以北」雨用灌的！17縣市豪、大雨特報 16:352019/07/22 生活 《科技》「震守家園」主題展揭幕，秀地震防災新科技 16:482019/07/22 財經 暴雨恐再現！大台北等14縣市大雨特報 14:502019/07/23 生活 周三別被好天氣騙了！大台北午後要防雷陣雨 20:462019/07/23 生活 對流旺盛！臺中以北山區等12縣市大雨特報 14:112019/07/24 生活 七股新地標 氣象雷達新站房動工 16:082019/07/24 生活 震守家園主題展 秀五大亮點 04:102019/07/25 證券．權證 生活熱門新聞 為專機人仰馬翻 華航基層員工怒 - 生活 誰的境外？華航「境外交易說」笑翻金融圈 - 生活 - 中時 雨用倒的！台北等16縣市大雨特報 - 生活 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 只是賣太多菸？他揭華航最大漏洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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