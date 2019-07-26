新北市消保官、交通局及警察局配合交通部電動自行車稽查專案，25日突擊新莊、板橋區4家販售電動自行車業者。（譚宇哲翻攝）

新北市消保官稽查業者販售的電動自行車。（譚宇哲翻攝）

電動自行車交通違規屢見不鮮，立法院今年5月31日三讀修正「道路交通管理處罰條例」，明訂電動自行車改裝、違規相關裁罰標準，待後續發布實施，新北市府表示，市警局7月起已加強電動自行車違規攔查取締，累計查獲107件違規，開罰金額超過3萬元。

新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，騎乘電動自行車因無年齡限制，加上免考照，成為菜籃族、年青人和外籍移工常用的代步工具，卻經常因車主擅自改裝、提高車速，肇事率逐年增加，根據新北市警察局統計，新北市電動自行車近3年的事故件數，已從1年75件增加至174件。

因此，日前立法院三讀修正「道路交通管理處罰條例」，針對電動自行車行駛超過25公里速限者，可處900元至1800元罰鍰，未戴安全帽者裁罰300元，擅自改裝者可開罰1800元至5400元。

交通局指出，新北市消保官、交通局及警察局配合交通部電動自行車稽查專案，25日突擊新莊、板橋區4家販售電動自行車業者，進行聯合稽查，發現部分車輛外觀與審驗合格證明書登載似有不符，已請財團法人車安中心錄案，後續將依電動輔助自行車及電動自行車型式審驗管理辦法規定處置，若限期仍為改善，將予以開罰。

此外，市警局7月起也加強電動自行車違規攔查取締，稽查逆向行駛、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌標線、載人及騎乘車輛無黏貼懸掛合格標章等項目，累計查獲107件違規案件。

交通局提醒，後續類似稽查將會持續進行，民眾騎乘電動自行車，應注意騎乘速度並保持適當車距、戴安全帽及遵守交通規則。

(中時 )