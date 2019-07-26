為解決基隆通勤族塞在國道1號汐止段之苦，無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝提議，爭取汐止五股高架道路延伸至北基五堵交流道站，分流車潮。（翻攝自Google Map）

基隆通勤族長年飽受塞在國道1號汐止段之苦，無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝直嘆「基隆人得不到中央關愛眼神」。（張穎齊攝）

每逢上下班尖峰時刻，基隆通勤族往返雙北與基隆的車潮，都會塞在國道1號（中山高）汐止段，成為通勤族的「噩夢」。無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝說，他早就提議爭取汐止五股高架道路（俗稱18標）延伸至北基五堵交流道站，屆時可分流往台北市區與內湖五股的車潮，但卻遲遲得不到中央關愛的眼神，棄基隆人於不顧。

張耿輝指出，每逢上午7時許上班時段，國1汐止段都會塞得水洩不通，因為基隆市民不管是往台北市區，還是要往內湖、林口、五股，都必須擠在汐止段，導致耽誤了寶貴的時間，甚至很多人犧牲睡眠，只為了提早出發避開塞車潮，長年來都是通勤族的惡夢。

張耿輝說，為了解決塞車之苦，他之前多次在市議會質詢或對外發言時，都有提議爭取汐五高架延伸至北五堵地區，原先汐五高架終點站就是汐止端，但汐止的平面道路也是出了名的會塞車，但若能延伸銜接中油北基五堵交流道，屆時若要到內湖、林口五股的基隆市民，就可以在北五堵直接上去延伸後的汐五高架，避免和往台北市區的通勤族一起塞在國1汐止段。

「不要再邊緣化基隆！」張耿輝炮轟，如今北宜直鐵「切過翡翠水庫」的方案正在送審，又再忽略基隆人的權益，根本把基隆市民當次等公民；北宜直鐵要耗資4、500億，甚至會破壞環境、使翡翠水庫淤積影響民生，雖然他贊成台北市長柯文哲的專業態度，稱要把環評數據先拿出來；但反觀基隆，卻遲遲等不到中央關愛的眼神。

他強調，汐五高架延伸北五堵，根本不用開山闢土，且經費也沒北宜直鐵來得嚇人，請中央官員與立委要有同理心，建議這些高官親自在尖峰時刻來開開看國1汐止段，體驗一下「苦民所苦」，不要再漠視基隆人，明明是「北北基共同圈」，但每次有好康的，就只會漏了基隆。

(中時 )