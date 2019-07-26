莿桐鄉大美村民取消抗議行程，對縣府和斗六市公所採取留校察看。（周麗蘭攝）

斗六市垃圾轉運站堆積近兩萬公噸垃圾，臭味薰得莿桐鄉大美村受不了，村民原定26日前往斗六公所、縣府抗議，縣府緊急協調斗六市公所不再運新垃圾入內，環保局拜託外縣市焚化爐協助多燒一些，村民取消抗議改監督垃圾去化進度。

26日早上8點多在縣議員鍾明馨協調下，一百名大美村民同意取消抗議行程，緊盯環保局與斗六公所加速把虎尾溪對岸的垃圾山清運走。

環保局副局長林武宏指出，2017年、2018年環保局協助去化斗六市垃圾2萬公噸，但斗六市民一天產出41公噸垃圾，能焚化的量能遠遠不及。

林武宏表示，幾周前大美村傳出抗議斗六市垃圾惡臭影響生活，該局已緊急調度到虎尾的MT場（機械處理場），每天40公噸到100公噸都有，並不是未處理。各縣市歲修的焚化爐，六月起陸續復工，雲林縣可去化的垃圾量能可望恢復。

林武宏說，在該局積極奔走下，嘉義縣、高雄市願意伸出援手，焚化爐正常運轉前題下，斗六市未來每天可去化60公噸垃圾，就能解決虎溪里垃圾轉運站問題，另外環保局也已核定斗六公所980萬元採購垃圾打包機。

至於垃圾山臭氣沖天，環保局表示，斗六市公所已使用除臭劑，若成效不佳，會再找專業廠商來除臭。

(中時 )