嘉義市長黃敏惠（左）參觀後驛社區「將才工場」，體驗醃製醬菜工法。（廖素慧攝）

嘉義市後驛社區廢用的醬菜槽活化作為友善農法的試驗農園。（廖素慧攝）

嘉義市後驛社區閒置20多年的醬菜工廠，經過3年的社造活化再利用，變身為「將才工場」，將舊醬菜槽轉化為都市菜園，與鄰近的博愛社大農法班合作，推廣友善農法，市長黃敏惠26日前往參觀，期許成為地方創生示範基地。

嘉義市後驛社區被地方耆老稱為「北港車頭」，2015年開始接受嘉義市政府環保局「社區規畫師駐地環境改造計畫」輔導，凝聚社區共識、發展願景，將閒置的空間改造成居民凝聚情感的聚會場所、賣社區小吃的柑仔店，呈現煥然一新社區風貌。

後驛社區有1家閒置20多年的醬菜工廠，破舊不堪，2017年由後驛社區發展協會、後驛里辦公處、嘉義市佛光山博愛社區大學、翻轉嘉義工作隊、檜木燒烙工作室等單位合作，改修醬菜工廠轉型「將才工場」，提供在地青年進駐創業。

今年社區規畫師吳俊寬以原有醬菜文化為主題，與博愛社區大學農法班合作，將舊醬菜槽轉化實驗菜園，推廣友善農法，讓老舊社區萌發綠意盎然的新生機。

黃敏惠說，青年進駐將才工場導覽社區特色創作燒烙藝術、體驗醃製醬菜、農園推廣友善農法，這些作法把閒置空間活用成在地文化的場域，既美化了社區的髒亂死角，更轉化提供給年輕人更友善的創業環境，期待能成為地方創生的示範基地。

(中時 )