被控接受中國金援，在台從事組織犯罪的中華統一促進黨總裁張安樂，台北地檢署26日發出傳票傳喚張安樂及他的兒子張瑋，張安樂說這次他被控妨害自由，感覺有些莫名其妙「可能是蔡英文告我，因為她私菸案賺飽飽」。

去年2月花蓮發生規模6.0強震，造成多人死傷，同月17日統促黨在張安樂帶領下前往花蓮發放千份紅包，每份紅包有1萬元現金，總計耗資千萬元，傳出這份是大陸出資，委由張安樂致贈給災民，檢調於是分案偵辦。

(中時 )