統促黨總裁張安樂獻金案北檢開庭 16:072019/07/26 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張安樂說「可能是蔡英文告我，因為她私菸案賺飽飽」。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被控接受中國金援，在台從事組織犯罪的中華統一促進黨總裁張安樂，台北地檢署26日發出傳票傳喚張安樂及他的兒子張瑋，張安樂說這次他被控妨害自由，感覺有些莫名其妙「可能是蔡英文告我，因為她私菸案賺飽飽」。 去年2月花蓮發生規模6.0強震，造成多人死傷，同月17日統促黨在張安樂帶領下前往花蓮發放千份紅包，每份紅包有1萬元現金，總計耗資千萬元，傳出這份是大陸出資，委由張安樂致贈給災民，檢調於是分案偵辦。 (中時 ) #安樂 #紅包 #花蓮 #總裁 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 小米擠進全球500強 雷軍豪發1.6億人民幣紅包 11:232019/07/23 財經 《國際金融》南韓央行總裁暗示，不排除再降息 12:162019/07/23 財經 新力旺總裁躍居亞果大股東 04:102019/07/24 產業．科技 全球BIO總裁：台灣生技有潛力 須加速國際鏈結 10:072019/07/24 財經 《科技》BIO總裁Greenwood：台灣生技業3挑戰要克服 16:142019/07/24 財經 全球BIO總裁：數據庫＋AI 台灣優勢 04:102019/07/25 財經要聞 阿里巴巴攜Salesforce戰略合作 助客戶上雲 17:022019/07/25 財經 怪男專攔禮車討紅包 錢少還扔掉 17:482019/07/25 日常 香港金管局總裁10月換帥 余偉文：上任後首要維持港金融穩定 18:322019/07/25 財經 余偉文 接任香港金管局總裁 04:102019/07/26 全球財經 社會熱門新聞 陸女醫師嫁來台 夫手機驚見小三嬌喊：老公真厲害 - 社會 一通電話內容 讓北檢提訊吳宗憲 - 社會 - 中時 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 內湖康樂街工地墜樓 死者為通緝犯 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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