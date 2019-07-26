網路紅人「白癡公主」以KUSO動畫成名，在「網美」當道的時代中，白癡公主以自黑的「怪怪美少女」風格擁許多粉絲支持，而在她近日PO出的影片中，白癡公主為詮釋痘痘，大尺度穿肉色衣、臉塗紅色顏料上陣！

白癡公主在影片中豁出去，為了詮釋臉上的痘痘，她大尺度穿肉色衣、臉塗紅色顏料上陣，白癡公主犧牲色相，被潑水、奶油，還被疏通器猛搓身體，不過則有網友對她詮釋痘痘的模樣感到好奇和質疑，還釣出白癡公主回應：「怎麼會紅紅的啦」。

影片中，白癡公主脖子以下都打馬賽克，但網友仍敲碗問：「可以看無碼痘痘嗎」、「痘痘人的八低（Body、身體）可以不要打馬賽克嗎」，也讓白癡公主留言求饒：「太害羞了」、「會太赤裸啦」。

其實白癡公主已不是第一次穿肉胎衣，她去年也曾犧牲色相，穿肉胎衣上陣拍片，當時她黑色連身緊身衣，扮演黑色毛孔，並換穿肉色緊身衣，詮釋乾淨毛孔，而這回白癡公主再穿肉色緊身衣，在網引發熱烈討論。

(中時電子報)