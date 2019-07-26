新北土城26日證實出現全台首例的本土屈公病病例，新北市衛生局獲報後，已於上午前往患者永寧里住家及位於埤塘里的工作地點全面噴消，全力阻擋疫情蔓延。

屈公病是由帶有「屈公病病毒」的蚊子叮咬感染，主要經由埃及斑蚊、白線斑蚊將病毒從靈長類動物傳染給人類，由於是經由蚊子叮咬傳染，因此容易造成大規模流行。由於目前屈公病並無特定之抗病毒藥物，以支持性療法為主。

衛福部疾管署指出，這名20歲的女病患活動地點，大都在土城永寧里的住家和土城區埤塘里，沒有出國史；這名女病患21日出現發燒、關節痛、頭痛和紅疹等症狀，原本醫院通報為登革熱和麻疹，但經檢驗後檢出屈公病陽性，目前已居家隔離。

疾管署指出，屈公病症狀與登革熱非常類似，但部分屈公病患者會有「持續數周的倦怠感」，甚至關節會痛到無法行動，並持續數個月，致死率約千分之一。目前全台有17例屈公病病例，16例是境外移入病例，這次病例也是國內首例本土感染病例。

為了抑止疫情蔓延，土城區公所及衛生局也將在27日針對患者永寧里住處及埤塘里工作地點周邊半徑50公尺住戶入戶噴消；另外，環保局27日也會針對頂埔、大安、土城、埤塘、員林、員信等里戶外噴消。

(中時 )