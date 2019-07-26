去年5月10日台南市南化區男子郭濬毅，因行竊失風殺害外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜，還將企圖報警的外婆李胡木哖滅口，一審卻僅判處無期徒刑，檢方不服26日提起上訴，並建請處以極刑。

檢方認為，被告於案發後，還故佈現場為外力入侵劫財的假象、丟棄犯罪工具、湮滅證據等各種閃避因應的作為，因此並不適用刑法行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能或減低辨識行為違法能力的免刑或減刑的規定。

此外，被告持質地堅硬的榔頭，不加思索朝3位年邁至親的頭部或胸部要害猛力攻擊，約僅數分鐘的極短時間內即相繼遇害，手段至為殘酷冷血。被告在犯案當時，如果其心中尚有一絲絲人性，當下實有千百種選擇，但竟選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可見認被告實毫無人性，罪無可逭。

檢方還說，被害人家屬同時兼具被告至親的雙重身分，如果被害人家屬與被告無任何親情血源，衡情，應會請求判處被告極刑。一審量刑雖已考量各方，但刑度仍與人民法律情感未合，難謂判決符合比例原則及罪刑相當原則，實應處以被告極刑。

去年5月10日，38歲的郭濬毅，因竊盜77歲叔公李清祥的財物被叔公斥責後，先持榔頭攻擊叔公，準備離去時被76歲嬸婆李蘇靜發現，再以榔頭攻擊嬸婆頭部致死；住隔壁的83歲外婆李胡木哖出來查看發現，郭某又持榔頭攻擊外婆頭、胸部致死。

台南地院一審指出，郭濬毅沒有前科，有固定工作與正常的家庭生活，經精神鑑定與心理衡鑑具中等智識程度，有學習能力，犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與他都有親屬關係，並沒提告或求處極刑，考量3人已死亡，如再判郭某極刑，對其家庭及其他親屬將造成更大傷害，才判處無期徒刑。

(中時 )