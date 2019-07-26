有台大最狂教授之稱宣布投入台北市長選戰的「錕P」李錫錕，因臉書粉專「Power錕的紙牌屋」人氣大漲，卻爆出粉專小編告老師的情節，李因指小編獅子大開口要他用960萬元買回粉絲團，被兔編李芸樺等粉專團隊控告誹謗，台北地檢署偵查後，認定妨害名譽罪嫌不足，不起訴處分。

「Power錕的紙牌屋」因李錫錕上課以幽默方式針貶時事，吸引大批粉絲，不過，今年5月底起停止更新，粉專小編團隊上PTT爆卦，指李積欠團隊工作用費60萬元，而李則回擊稱是小編開出960萬元天價要他買回粉專。

檢方調查發現，李可能對粉絲頁所有權認知，和原小編團隊有異，原團隊確實有拿了一張金額800、900萬元契約書，希望李以借貸方式取得粉絲頁使用權，且李公開陳述時，只說是「小編」跟他要錢，但外界並不知「小編」真實身分，因此認定妨害名譽罪嫌不足，給予不起訴處分。

(中時 )