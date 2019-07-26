資深藝人曹西平，凌晨PO文：「愛的時候把對方說的好得不得了，不愛的時候把對方說的一文不值，說話都是沒有經過腦子嗎」，被外界指在痛批艾成、王瞳戀情，對此他再度PO文澄清：「並沒有指名道姓說是誰」。

對於被指再痛批艾成、王瞳戀情，曹西平表示寫文章就是表達自己看法，並沒有指名道姓說是誰，結果卻被傳成再批評兩人，讓他表示：「文章有說誰嗎?有打出名字嗎？為什麼你們就可以自己瞎編瞎說」，更感概：「這社會會不會太可怕」，接著強調：「本人沒有說的事情怎麼可以瞎說，造成雙方誤會真的好嗎?不了解的人還信以為真，這就是假消息，沒採訪到本人說的都是假的」，也呼籲所有人：「千萬不要相信更不要中計」。

曹西平臉書全文。(圖/曹西平臉書)

對此網友也紛紛留言：「硬要來看人家的文，然後還要亂生話，真的很好意思」、「真欸，有的人就愛對號入座」、 「造謠者真的很不好」，對此曹西平也表示：「這社會太悲哀了，八卦的人真多，嘴碎的人更是可怕」。

(中時電子報)