中華民國跆拳道協會理事長吳兩平今天現身發聲明稿，堅稱自己沒有違法，倘若有任何屬實證據他願意自動辭職。基層教練林柏剛則提供監事趙安華在6月5日的臨時理監事會議錄音檔，指控趙安華想要操控協會。

跆拳道教練林伯剛指控監事趙安華企圖操控協會

跆拳道協會的聲明稿如下：

一、針對2018體育署、台北市政府體育局補助辦理「2018第11屆世界跆拳道品勢錦標賽」超過500萬不用憑證核銷的補助高達19筆乙案。本協會於2018年計舉辦三大賽事，包括有： 2018年世界跆拳道聯盟大獎賽系列、2018世界跆拳道主席盃公開賽—亞洲區、2018第11屆世界跆拳道品勢錦標賽，三大賽事的所有補助款項之核銷作業，均已向教育部體育署、台北市政府體育局、 桃園市政府體育局辦理核銷完畢無誤。

因本協會與台北市政府體育局都有簽訂合約，而依據合約需求，本會都要附上會計師簽核的報告書，「會計師為教育部認可者，而非隨便找的」，才可請款。 因此，報導所稱之情形，純屬子虛烏有之事。至於，跆協監事趙安華已向檢調告發自覺有涉貪的部份，一切靜待司法調查，為避免影響檢調偵辦，不便多作回應。

二、跆協理事長吳兩平（世界商會理事 / 非洲商會理事）的兒子吳宇泰、吳宇豐，兩人均有跆拳道國際裁判的專業證照，亦為中華民國跆拳道協會合格的會員代表；自幼隨父移居南非，外語能力強。其父吳兩平為國體法改革後的第一屆跆拳道理事長。

依國體法第36條─特定體育團體不得聘僱現任理事長（會長）、秘書長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員；於該理事長（會長）、秘書長接任前已聘僱者，亦同。工作人員不得由理事、監事、常務理事、常務監事及理事長（會長）擔任。

但可兼任工作人員，因此兩人僅於代表隊出國時，利用本身專業及外語能力，協助代表隊在賽務、會議等協助翻譯；且藉由本身優越外語能力，為其父親國際人脈亟力拓展台灣與國際組織之友好關係，增加台灣國際知名度不遺余力。此事並已由國體法發起人黃國書委員、內政部、教育部體育署三方確認無誤，並無違法疑慮。

跆拳道代表隊以往出國，都有聘請專人協助帶隊教練在翻譯、會務、賽務等工作，而其費用均由跆拳道協會支付；本為循例。今遭有心人士惡意中傷，誤解法律，實令人髮指。

三、有關被指控隨培訓隊出國比賽和移地訓練猶如吳兩平的「家庭旅遊」？跆協理事長吳兩平特別澄清，英國移地訓練(2019.05.08-14)與2019英國曼徹斯特世界跆拳道錦標賽(2019.05.15-19 )，其夫人和兒子的經濟艙機票為自行購買。本人吳兩平也絕無搭乘頭等艙事情。至於兒子隨行出國，係為兒子本身外語能力、公關能力佳、亦具有跆拳道專業，可幫助本人在跆拳道國際事務中為台灣牟取知名度，無論培訓、移地訓練全家都念茲在茲為臺灣跆拳道運動拓展國際視野與外交，何來家庭旅遊之說？

四、關於指控跆拳道協會辦大賽會僅供泡麵給國外選手、教練、裁判乙事。跆拳道協會指出，大會完全禁得起檢驗，而這個資訊是非常嚴重的錯誤訊息，許多事情要查證清楚再對外指控和爆料。被爆料的圖片上泡麵是提供宵夜點心，而提供給大會裁判的晚餐披薩、烤雞加上滿滿可樂與雪碧，有大會裁判line群組圖片可以佐證，完全與事實不符，只是又添一樁「假新聞」。

綜合以上說明，一切報導內容乃有心人士意圖染指協會運作，覬覦制度背後利益的野心，希冀透過介入協會運作弄權漁利，因此刻意抹黑中傷協會及理事長。本協會現已配合地檢署偵查中，並已對有心人士提出相關刑事追訴，相信地檢署必能還協會及理事長公道及清白，謝謝指教。

跆協聘請的律師陳柏帆表示，協會去年三大賽事的帳目都沒有問題，尤其是對方指控理事長兩位兒子用公款出國坐商務艙的事情完全子虛烏有，協會目前正在研擬是否針對監事趙安華提告。

台北市木新跆拳道館館長林伯剛台北市木新跆拳道館館長林伯剛提供6月5協會臨時理監事會議錄音檔，指控監事趙安華企圖操控協會。

(中時電子報)