交大師長出席校長張懋中（前排左七）卸任茶會，感謝他對交大的付出。（交大提供）

國立交通大學校長張懋中本月底屆齡卸任，鑒於目前交大仍介於與陽明大學合校階段，校務會議選出副校長陳信宏出任代理校長，校方26日舉行交接儀式，張懋中順利交棒，由陳信宏持續推動合校作業及校務運作。

交大舉行感恩卸任校長暨代理校長就任茶會，師生陸續上台致詞，並向張懋中獻花，致贈紀念品，場面離情依依。張懋中致詞時感性表示：「我將持續與交大人同行致遠，發明未來，矢志為世界之光。」

張懋中2015年接任前校長吳妍華，上任後大刀闊斧推動交大與陽明大學合校案，及交大與國防大學理工學院不分系學位學程案，在台灣教育界寫下新猷，今陽明大學校長郭旭崧、國防大學理工學院院長荊元宇都出席感恩茶會。

張懋中指出，期盼交大發展成1所「偉大大學」，引導學生確認潛力與天賦，並從「學答」到「學問」，在跨出母校之際，準備好終身學習，並具備培養完美的人格及品性。退休後，他將持續為台灣高等教育效力，培養未來的領導者與先驅者。

陳信宏感謝張懋中創造新格局，指隨著外國科技企業來台新設研發中心、台商回流等外在環境變化，未來在資通訊、人工智慧領域專業人才需求大增，將影響薪資結構以及學生畢業出路，交大會持續培育學生朝跨域發展。

(中時 )