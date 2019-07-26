嗆美硬到底！伊朗試射流星3飛彈 16:072019/07/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 伊朗革命衛隊試射「流星3型」（Shahab-3）飛彈的資料照。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗在波灣與英美關係緊張之際，試射了射程1,000公里的「流星3型」（Shahab-3）飛彈。不過，五角大廈官員說，這並不會影響航運或美國基地。 綜合外電26日報導，美方高級官員說，德黑蘭周三試射這款中程飛彈，是要提高它的射程與精準度。 (中時電子報) #伊朗 #英國 #美國 #油輪 #飛彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 09:042019/06/25 軍事 英扣伊朗走私油輪 美叫好 德黑蘭怒了 11:432019/07/05 軍事 波灣超緊張 陸曝美與伊朗調兵衛星照 16:072019/07/17 軍事 就靠這神器！美擊落伊朗無人機 16:102019/07/19 軍事 波灣緊張再升級 伊朗扣英油輪 06:392019/07/20 國際 軍事熱門新聞 獨行俠服役30年只是上校？ 美國海軍：有可能 - 軍事 隱形時代！陸2020前至少配60架殲20 - 軍事 土國訂製F35接手多 造價跌破8千萬美元 - 軍事 美國F／A-18遭伊拉克MiG-25擊落的故事 - 軍事 嗆美硬到底！伊朗試射流星3飛彈 - 戰略 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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