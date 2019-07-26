伊朗在波灣與英美關係緊張之際，試射了射程1,000公里的「流星3型」（Shahab-3）飛彈。不過，五角大廈官員說，這並不會影響航運或美國基地。

綜合外電26日報導，美方高級官員說，德黑蘭周三試射這款中程飛彈，是要提高它的射程與精準度。

(中時電子報)