林志玲提告判決出爐。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

法院判造謠者須賠款林志玲25萬人民幣。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

林志玲預告明在台北出席活動。（圖／翻攝自林志玲Chiling Lin臉書）

台灣第一名模林志玲今年6月閃嫁放浪兄弟成員Akira，今(26日)陸媒報導，林志玲2月對一名謠傳她整形的美容公司開告，最近北京法院作出判決，林志玲提出經濟損失100萬、合理維權費用5萬、精神損害撫慰金100萬，共計205萬人民幣（約925萬台幣）的賠償，但最後只判被告賠償25萬人民幣（約112萬台幣），雖罰款被砍了180萬人民幣（約813萬台幣），也算替志玲姊姊吐了一口怨氣。

據《新浪娛樂》報導，一間美容公司先前在網上發表標題為「志玲姐姐和baby當年還沒整的這個部位是想告訴我們早年模特界流行狂野風嗎」的文章，還用影片稱林志玲許多部位接受過整形，引來林志玲方面提告，要求被告公開賠禮道歉持續90天，並賠償共計205萬人民幣，最近法院宣告，被告除了須向林志玲連續公開道歉30天，賠償經濟損失25萬人民幣，林志玲方其他訴求則被駁回。

此外，升格人妻的林志玲今午在臉書預告,27日將在SOGO忠孝館1樓擔任美妝品牌一日店長，逗問：「大家會來嗎」，而這也是她婚後首度在台灣出席公開活動，屆時勢必有不少人想聽志玲姊姊走入婚姻的心情，也讓粉絲紛紛留言表示期待。

(中時電子報)