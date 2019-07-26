共同社26日報導，日本政府計劃最快8月2日在內閣會議上，批准把韓國剔除出日本優惠待遇的「白名單國家」的政令，由於政令將在公佈21天後施行，預計最快8月下旬就會實施，屆時韓國將成爲被日本剔除出「白名單國家」的首例。

韓國政府以日本的措施不恰當爲由，在世界貿易組織（WTO）總理事會等場合要求日方取消上述決定。

報導指出，日本若正式決定剔除，韓方必然進一步反對，或對東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等其他貿易磋商也造成影響。

日本政府就將韓國剔除出「白名單國家」解釋說，這是對貿易管理的國內運用進行調整。日本官房長官菅義偉在26日的記者會上指出，從實施有效出口管理的觀點來看，是妥當的措施。

日本2004年將韓國指定爲「白名單國家」。若出口目的地是「白名單國家」，那麽出口企業可享受手續簡化等優惠待遇。若被剔除，那麽食品和木材等之外的許多商品如果被認爲有可能轉用於軍事，出口企業就必須獲得日本經濟産業省的批准。

(旺報 )