台南市4大殯葬專區合計117間各級禮廳及守靈室，從8月1日起將全面啟用電子輓額，禁用實體輓聯，不僅建置數量全台最多，守靈室實施電子輓額更是全台創舉，未來還將結合有線電視功能，讓民眾守喪時也能收看電視，不至出現守喪打麻將的不協調畫面。

26日的啟用儀式上，台南市長黃偉哲表示，電子輓額雖然只是一個小小螢幕，但卻大大進步，這是殯葬文化的一個改變，讓傳統習俗也能兼具節約與環保功能。

黃偉哲指出，雖然台南推行電子輓額的起步較晚，但在設備上更加全面，更是全台首創守靈室設置電子輓額的縣市，希望市民能夠感受市府的用心，並配合運用新科技來進行傳統禮俗。

台南市殯葬管理所長郭輝信也認為，傳統輓聯常因告別會場空間不足重疊掛置，無法看到完整的內容，加上告別式結束即焚毀，除浪費資源，燃燒後更造成空氣汙染、危害健康。推行電子輓額不僅可解決一次性丟棄輓聯的環保問題，電子輓額還可線上申請、透明化查詢，宣導推廣期間免收費，既經濟又省時便利。

郭輝信還說，殯管所轄管的南區殯儀館、新營福園、柳營祿園及鹽水壽園等4大殯葬專區，均已製作宣導單，將於遺體申辦進館時同步落實宣導；未來更將結合第四台電視功能，讓民眾守喪也能收看電視，緩解肅穆氣氛及悲傷情緒，不致再出現守喪打麻將的不協調畫面。

(中時 )