台中市北屯區文心國小創校27年，長期以來校舍及運動場破舊不堪，裂縫坑洞處處可見，甚至有學童因此跌倒受傷，攸關校園學童安全，國民黨立委沈智慧2度會勘，26日再邀集政府官員及土木專家協助，完成校園環境修繕。

5月份文心國小家長向沈智慧服務處投訴，校舍老舊破損，多項設施潛藏危機，包括B棟校舍排水溝塌陷、高低差約72公分，C棟校舍旁灌木叢根部，被水掏空深度達100公分，D棟校舍遭大雨掏空，建物底柱裸露，校園安全亮紅燈。

國教署與體育署官員第1次會勘曾建議，等防汛預算優先撥付以改善校園環境，但沈智慧認為，校園環境設施確實有急需修繕的地方，今日邀土木專家雲林科技大學教授鍾松晉會勘，解決地面破損下陷問題，爭取中央提撥經費750萬元，盼今年動工。

鍾松晉指出，當初建校時疑似土方夯實工程不良，加上地坪採瀝青混凝土鋪面（AC），導致排水溝體破損漏水，尤其大雨沖刷讓土壤掏空，另校園的黑板樹浮根，嚴重破壞運動場地面，建議先移植黑板樹再重新鋪設。

為讓校園地面更堅固耐用，鍾松晉建議，採「硬底剛性鋪面」，即接縫式或連續式鋼筋混凝土鋪面，以每平方公尺1500元編列整地費用，沈智慧建議文心國小重新估算更正後，再提出申請。

(中時 )