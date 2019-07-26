智慧公車站牌提供公車即時到站時間、班次表、路線圖及即時天氣資訊。（李金生攝）

智慧公車站牌配合即將啟動的友善旅遊計畫，整合所有旅遊資訊，讓深度金門遊馬上就上手。（李金生攝）

金門今（26）日啟用離島首座太陽能電子紙智慧公車站牌，往落實科技生活智慧島目標再邁進一步。縣府表示，這項新措施讓乘客更清楚掌握公車動向，未來配合即將啟動的友善旅遊計畫，「 All in One」整合所有旅遊資訊，讓深度金門遊馬上就上手！

縣府祕書長陳朝金表示，金門在2018年成為台灣第1個入選全球21大智慧城市的離島，也是福建東南沿海地區第1個智慧城市，此次引進電子太陽能智慧公車站牌，可為民眾帶來即時公車資訊與便利性外，也是落實使用綠色能源，讓生活日常也很有未來性與前瞻性的作法。

這座具試驗性質的電子太陽能智慧公車站牌，裝設於西南門里公所站及水頭碼頭站，採用13.3吋省電黑白電子紙，搭配太陽能板及太陽能電池獨立運作。這種具有無線連線功能的智慧站牌可讓乘客輕鬆掌握即時交通及生活資訊，包括公車即時到站時間、班次表、路線圖及即時天氣資訊。

縣府指出，金門縣大眾運輸系統由車船處規畫公車路線及執行營運，並由亞旭電腦負責公車動態系統維護，漢晶公司負責智慧公車站牌維護，未來將在提供民眾最適切、貼心服務原則下，與鄉親和遊客分享智慧科技帶來的便利。

縣車船管理處長王垣坤說明，由於電子紙技術的類紙質特性，讓電子紙顯示螢幕在陽光直射下，畫面仍清晰可見，因此成為戶外智慧站牌的螢幕首選。同時，電子紙顯示器也僅於顯示畫面動態輪播或更新資訊時才使用電力，其省電特性讓智慧公車站牌僅運用太陽能供電即足夠運作，即使在無日照情況下，太陽能電池也可支撐約14天的電力使用，免除公共建設須大挖馬路建置電線工程，也為環保帶來正面的效益。

(中時 )