全球特級初榨橄欖油指南FLOS OLEI 2019首次亞洲巡展，首站來台於新光三越信義A9 3天快閃。（新光三越提供）

全球特級初榨橄欖油指南FLOS OLEI 2019首次亞洲巡展，首站來台於新光三越信義A9 3天快閃。（新光三越提供）

全球第一個將橄欖油莊園納入評比的全球特級初榨橄欖油世界指南FLOS OLEI，今年成立第10 年，首次來台舉行亞洲巡展，今（26日）起至28日至於新光三越台北信義新天地 A9館9樓展出，FLOS OLEI 創辦人Marco Oreggia表示，選擇台北為首站的原因在於台灣在亞洲飲食文化中極為多元，也有許多對食材品質高標準的達人。

Marco Oreggia是聞名全球的特級初榨橄欖油品油師，名列義大利國家初榨橄欖油與特級初榨橄欖油技術專家名冊，2009年發覺真正好的橄欖油如同葡萄酒一樣，橄欖油生長的莊園是橄欖油品質好壞的重要關鍵，因此創立FLOS OLEI 全球特級初榨橄欖油世界指南。

全球將近2000座莊園每年提供樣本進行申請FLOS OLEI ，範疇橫跨全球五大洲共52個國家，能入選者取決於自有莊園如何保持一定品質。這次展出除了發表FLOS OLEI中文版，也邀請超過15位世界級橄欖油莊園主人來台，同時有西班牙主廚與台灣特色職人等多樣活動，以及陳列多支首次來台的新品特級初榨橄欖油的國際品油區。

(中時 )