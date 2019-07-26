雲林縣政府舉辦「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，為期一個多月的徵選過程，超過百人報名，包括自我介紹影片、才藝專長、口條表現、闖關決賽、網路票選，競爭相當激烈。今(7/26)在雲林北港大復戲院舉行頒獎典禮，邀請藝人張雁名擔任頒獎嘉賓，最終選出的10位獲獎者，現場也帶來超活力的表演秀。

(左起)冠軍林亭翰..文化處處長陳璧君.張雁名.冠軍林采融(雲林縣政府)

首屆「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，從報名6月3日到6月30日截止，1個月徵選時間，吸引超過百位民眾報名，透過拍攝影片並上傳，由評審選出30位參賽者進入投票環節並參與複賽；30位複賽參賽者於7月10日大展身手，透過才藝、口才，吸引評審目光，最終選出12位參與7月14日的闖關決賽。決賽地點安排，融入了雲林特色與景點，有雲林故事館、雲林記憶COOL、北港水道頭園區、北港朝天宮及劍湖山世界，主題設定為「雲林百寶箱」、「雲林多奇廟」、「雲林知多少」，藉由闖關遊戲的設計深入了解雲林。

雲林縣長張麗善表示，現在各地方有許多的選秀或是徵選活動，能夠給年輕人表現的舞台，而這次舉辦的「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」，暨能推展雲林觀光又能讓年輕人展現自我，是非常有意義的活動。

副縣長謝淑亞說，雲林旅遊大使在經過激烈的比賽過程後，冠軍於今天誕生，雲林是個好地方，不管是不是雲林人，雲林旅遊大使闖關讓90新世代在活動、執行力、想像力更加分。「君從故鄉來，應知故鄉事」雲林有豐富的農林漁牧，美好的事物應該跟大家分享，讓美好更加倍；雲林種什麼有什麼，透過旅遊大使選拔，幫雲林做行銷，雲林旅遊大使是我們的生力軍，往後的活動都能看到他們的身影，跟大家分享，一起來推廣雲林的美好。

「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動獎金豐厚，男女組第一名可各獲獎金15萬元、亞軍各5萬元、季軍各1萬元、第四名各8千元、第五名各5千元，總獎金45萬元。歷經激烈的選拔與網路票選，男女組冠軍出爐，男生組由林亭翰拔得頭籌，出生演藝世家的他熱愛音樂創作，未來還將籌備發行個人唱片。榮獲女生組冠軍的林采融，在美國出生，說著一口流利英語，她喜歡跳舞、旅行，報名這次的徵選活動，複賽帶來活力熱舞，驚艷評審。雲林旅遊大使分男、女組，各取前五名，冠軍由林亭翰、林采融奪下，亞軍蘇上文、許瑋恬，季軍田功成、盧尉寧，第四名吳哲綸、黃子虔，第五名曾信藤、許巧樺。

藝人張雁名，出席「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」頒獎典禮，老家在嘉義的他，每一年過年都會和家人來北港朝天宮拜拜，他覺得雲林是樸實、風光明媚的好所在。張雁名說，這趟從台北一路下來，看著沿途風景，發現雲林好山好水，剛剛上台前又看到雲科大的同學熱舞表演，雲林好多人才!是地靈人傑的地方。曾主持外景節目《冒險王》的張雁名以過來人經驗分享，他會以一個體驗者的角度來主持介紹，「因為你要代替觀眾體驗，當他們的眼睛跟嘴巴，要用形容詞描述美食，深入體驗食、穿、玩。」他對雲林的印象就是好吃的文旦、醬油、布袋戲跟好玩的劍湖山，下次他要在雲林多停留久一點。雲林縣政府文化處長陳璧君表示，成為雲林旅遊大使的他們未來將出席縣政舉辦的各種活動，共同推廣雲林觀光。她一上台就先感謝這10位進入決賽的參賽者，陳璧君說這一個月的選拔過程很不容易，她參與了整個淘汰賽，除了闖關還要網路投票，過程中要刷掉許多參賽者，讓她覺得自己很殘酷，她說，透過活動讓年輕人對雲林的人文美好有更深入的感受，參賽者真的很棒，除了自我介紹外，還會準備加分題，真的很認真，才藝都讓評審非常驚訝和感動；當然整個比賽過程，除了要真槍實彈有才華，還要經過網路票選活動，網路票選數字很殘酷，同時透過這個票選活動，可以帶動雲林整個網路聲量，今年是第一次舉辦旅遊大使徵選，希望這活動能持續下去，讓旅遊大使來推展雲林觀光。

(中時電子報)