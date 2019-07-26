高雄巨蛋寵物用品展今（26）日起一連四天登場，上百家廠商進駐。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋寵物用品展今（26）日起一連四天登場，上百家廠商進駐。特別的是，舉辦「狗狗大食王」、「汪汪障礙賽」等活動，幫毛孩為自己爭取加菜金，另還打造「寵物水樂園」提供免費的避暑戲水新天地。

展場內除了寵物用品優惠外，主辦單位更精心規劃全方位的寵物活動包括：免費健診、趣味障礙賽、家族動員令、卡麥拉、小學堂、貓咪情境區。而因應暑假熱浪來襲，還特別設計了「水樂園」讓大家清涼一夏，愛玩水的毛孩們可千萬不能錯。

現場也有許多精彩可期的活動，像是毛小孩最愛的追趕跑跳碰~「汪汪障礙賽」，26日起一連四天，每天下午1時30分至2時準時開賽，凡參加比賽的毛小孩皆有參加獎作為鼓勵，而最快越過障礙物完成競賽的前三名還可把獎品及精美獎牌帶回家。

注重健康的毛爸媽可千萬別錯過每日下午4時至5時由嬌寵醫生團隊帶來的寵物健診，替毛小孩進行外觀觸診、聽診、口腔檢查。

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