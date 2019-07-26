韓粉紛紛簽名表達挺韓進總統府的心聲。(曹婷婷攝)

台南韓友會歡慶韓國瑜被提名為國民黨總統候選人，28日將在南區、安平區接續辦理「我挺韓我幸福」美食趴，現場設台南國瑜夜市攤位免費招待，邀支持者加入韓粉行列，更計畫從台南走向全台，號召更多韓粉把韓國瑜送進總統府。

支持韓國瑜選總統的台南鄉親在國民黨初選結果出爐前，率先於7月1日成立「台南韓友會」，15日國民黨總統初選結果一出爐，「台南韓友會」隨即在仁德區星際美食廠舉辦同歡會，現場準備串燒、豆花等美食供支持者享用。

台南韓友會會長鍾炳耀指出，「我挺韓我幸福」本周日起跑，當天將有餐飲業者自發響應，上下午分別於南區、安平區舉辦「我挺韓我幸福」簽名。鍾炳耀說，除此之外，另也會走進夜市連署，歡迎韓友會挺韓進總統府的精神，昨天事先舉辦記者會預告宣傳，就吸引不少鋼鐵粉絲到場簽名。

台南韓友會副會長廖盛芳說，7月28日是國民黨全代會正式提名韓國瑜為2020國民黨總統候選人的重要日子，台南韓友會特別選在同一天同步歡慶。

鍾炳耀說，馬英九過去8年執政，造成多數人不滿意，因此，給了蔡英文執政機會，但蔡執政3年多來，大部分民眾感覺日子越來越難過、也離民意越來越遠，去年縣市長選舉給了蔡政府嚴重打擊，同一時間，韓流崛起，是民心所向，韓國瑜出現帶給台灣人民希望。

鍾炳耀說，在台南市一天辦兩場，是希望從深綠地區凝聚挺韓力量，挺韓進總統府，為號召更多民眾加入韓粉行列，明天活動歡迎民眾穿國旗裝，國旗帽，小國旗同慶，現場設有台南國瑜夜市攤位免費招待，包括挑大師提供總統串燒1000串、杉林溪冷泡茶600罐、虱目魚海鮮粥300碗、茂記黑豆花500杯，上午場在南區新興路東賓茶葉、下午場在安平茂記黑豆花總店。

(中時 )