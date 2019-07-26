今年健保編列65.36億元專款治療4萬多個C肝病患名額已經用完，為使治療不中斷，今天健保會討論通過，將自13億西醫基層轉診補助款結餘款支應，基層醫界人士預估，年底可能會結餘6~7億元,，今年約可再治療3000~3500名C肝病患。不過，對於健保首開例挪款加碼治療C肝，醫界人士憂心此例一開，其他疾病恐怕也會比照，未來什麼情況下可以這樣挪用，應要訂定標準。

根據估計，國內約有40萬C肝病患，由於C肝新藥可治癒，健保自2017年開始給付C肝新藥，給付標準也愈放愈寬，由一開始需嚴重F3肝纖維化，到今年只要驗出C肝病毒就可以接受健保新藥治療，專款亦由一年20億，一路增加到今年的65.36億元。

由於今年健保4萬多個C肝病患名額日前已經用完，為使治療不中斷，進而達到2025年根除C肝的目標，健保署在健保會中提案加碼C肝治療名額，只是錢要從何而來，在會中引起熱烈討論。

健保署副署長蔡淑鈴表示，會中討論加碼C肝治療名額可動用的項目包括：西醫基層轉診補助款13億元、非預期費用8~10億元及提昇保險人成效費用，其中提昇保險人成效費用今年已經用完，而非預期費用因未來有其不可預期性，暫不考慮動用，其中共識較高的是西醫基層轉診補助款13億元若今年有結餘，則可挪移加碼治療C肝治療名額，這部分還要再與醫師公會全聯會討論，但不影響C肝病患仍可繼續先治療。

西醫基層人士表示，根據目前預估，至今年年底西醫基層轉診補助款應可結餘6~7億元，約可再治療3000~3500名C肝病患。但如果到年底都沒有發生非預期事件，其原本編列的8~10億元有機會也可用於治療C肝病患，屆時可治療名額有機會翻倍到6000~7000名。

對於健保C肝治療不斷加碼，受到高度關愛的眼神，不僅令其他病患吃味，醫界對於此次健保開例加碼也有不同看法，台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，C肝新藥可以治癒病患，醫界很支持，這個方向是對的，但健保資源有限，多少仍會有排擠的問題，且加碼挪用此例一開，未來其他疾病若要比照辦理要如何拒絕？什麼情況下可以這樣加碼？應訂有一套標準。

(中時 )