嚼檳榔是口腔癌的重要危險因子。國健署一項針對青少年的調查顯示，嚼食檳榔的青少年中，7成以上都從親友取得。其中的國中生，更有6成在小學階段就嘗試嚼檳榔，值得關注。

國際癌症研究署（IARC）將檳榔列為一級致癌物。檳榔對人體各個部位都會產生危害，包括口、咽、食道、氣管、心、肝、腎及生殖系統，可能導致口 腔癌、喉癌、食道癌、氣喘、心肌梗塞、肝硬化、早產、死胎等。

國健署「107年青少年吸菸行為調查」顯示，國中生目前的嚼檳率為1.34％，高中生則是2.10％，近幾年已有下降趨勢。其中，國中生的檳榔來源以家人居多，佔45.6％。高中生則以同儕居多，佔52.2％，顯示青少年受親友影響大。

若以嚼檳原因來看，第一次嘗試檳榔者，多出於好奇心、想建立人際關係、紓解壓力等。值得注意的是，國中生第一次嚼檳榔，接近6成都發生在11歲以前，等同國小階段就開始嚼檳。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，國內研究顯示，嚼檳榔者相較於未嚼檳榔者，使用非法藥物的比率高達15倍，提醒青少年應儘早戒除，以免造成更大的危害。她提醒家長，應以身作則戒除檳榔，也不叫孩子協助購買檳榔，平時多關心孩子的心情、交友狀況等，以免孩子受影響而成癮。

(中時 )