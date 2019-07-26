今年邁入第21年的台南市安平開台天后宮做16歲成年禮活動，新任主委盧友禮、總幹事林國明的帶動創新之下，除推陳出新增加「扭蛋體驗扭出新希望」、「男女都戴狀元帽走花道出鳥母宮」、「增設拍照區」等3項創新，還有10道關卡、5大特色，內容豐富新穎，歡迎躍踴報名。

前安平區長、天后宮新任總幹事林國明指出，今年的「歡喜轉大人，扭出新希望」做16歲活動，共設計10道關卡，具有「敬天地神明」、「依循傳統科儀」、「安平歷史之旅」、「奉茶謝父母恩」、「登王城告天下」等5大特色。此外，安平開台天后宮也準備背袋、帽子、Ｔ恤、智慧筆、印材、安平護照與餐點等贈品給報名的少年朋友，物超所值。

主委盧友禮表示，做16歲活動不僅是讓少年轉大人，更是孝道的推行，希望少年朋友能感謝父母的養育之恩，讓台灣固有的倫理道德教育往下紮根並傳承。

林國明強調，做16歲是台南府城特有的傳統民俗，此次安平開台天后宮與安平觀音亭、安平區公所、港仔尾靈濟殿合力規畫，於8月7日（星期三）上午8時至12時辦理「歡喜轉大人，扭出新希望」做16歲活動。

另外，今年的活動還有3項創新，分別是：一、新增扭蛋體驗扭出新希望，於安平風水寶地台灣首富盧經堂宅，玩扭蛋沾喜氣，期望扭出新希望；二、男女都戴狀元帽走出鳥母宮，象徵狀元及第、男女平權，另外改為一次一位鑽鳥母宮，由家長牽起參與的少年朋友的手，感受吾家有子（女）初成長的驕傲；三、除在安平古堡上設置一大看板，供闔家拍照留念外，另在天后宮廟埕增設做16歲鳥母宮拍照區，收錄一生一次做16歲的寶貴紀念。

安平開台天后宮呼籲家長及少年朋友，把握一年一度的機會，一起參與「歡喜轉大人，扭出新希望」活動，體驗拜媽祖、謝親恩、感恩之旅、步步高昇、謝天地恩及解說員帶隊做安平巡禮等豐富又有意義的活動，為人生留下難望的回憶。

(中時 )