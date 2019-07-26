公民割草行動表示，政府刻意阻撓人民依法申請集會的自由，揚言活動不會因此放棄，將會如期、但改以其他形式舉辦。（公民割草行動提供）

罷韓團體將行動拓展至偏遠地區，推出「罷韓專車 - 行動除草基」，前往海線（高雄舊縣區）協助年長者填寫罷免書。此外，針對28日預計舉辦的「公民假日草市」活動4度申請被阻，霸韓團體也表達強烈控訴，揚言活動照辦、改為遍地開花的形式。

面對場地申請爭議市府相關單位僅強調，一切依法規審查，沒有特別針對性。霸韓團體表示，雖活動一再受阻，但28日活動將照常舉辦，只是活動內容暫時保密，僅在臉書透露將有街頭論壇、定點快閃等活動。

原本霸韓團體預計28日在「三民公園老人活動中心」舉辦「公民假日草市」，24日借用成功，25日下午卻被區公所告知該場域臨時要作登革熱防治宣導，場地借用遭到駁回。罷韓團體強烈質疑，從6月底申請駁二藝術特區場地以「不符場域申請規定」被拒開始，場地申請4度受阻，就連私人場地廠商也害怕捲入紛爭，婉拒出借場地。霸韓團體抨擊，市府層層卡關根本是蓄意刁難，阻礙人民集會的自由。

為了持續推廣連署效益，罷韓團體26、27日派出志工開專車前往梓官、永安、路竹、岡山、彌陀等地，協助當地長者填寫、寄送連署書。除此之外，支持連署行動經費的「公民割草行動」募款計畫，第一階段533萬元目標截至26日已募得490餘萬元。綠營議員李柏毅、何權峰、高閔琳、簡煥宗等人也在服務處安排人力協助民眾投注罷韓募資。

(中時 )