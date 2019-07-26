2019年中華職棒明星對抗賽將於7月27、28日在新莊棒球場熱鬧開打，首次「中華隊vs明星隊」為概念舉行，26日舉行成軍記者會，除了說明技術挑戰賽的賽制規則，同時公布兩隊先發打序，而今年是退休年的中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔，最後參賽扛起明星隊先發第四棒。

彭政閔連續第19年獲選明星賽先發，同時以高達24萬3432票連續15年當選人氣王，此紀錄難破。而今年從球員退休轉教練職的中信兄弟陳江和，因有球員資格而入選明星隊，並扛起球隊開路先鋒第一棒，兩位退休年的人氣老將要帶給球迷最後的回憶。

為了備戰年底的世界12強棒球賽，首創中華隊對抗明星隊，中華隊以國家名譽而戰、明星隊不能辜負球迷期待，兩邊都有不能輸的壓力。

中職明星隊先發：

第一棒：陳江和 （二）

第二棒：陳鏞基 （三）

第三棒：周思齊 （左）

第四棒：彭政閔 （指）

第五棒：林智勝 （一）

第六棒：張志豪 （右）

第七棒：林哲瑄 （中）

第八棒：戴培峰 （捕）

第九棒：林祖傑 （游）

先發投手：潘威倫

中華隊先發：

第一棒：陳晨威 （中）

第二棒：林立 （三）

第三棒：林益全 （指）

第四棒：林泓育 （捕）

第五棒：陳俊秀 （一）

第六棒：朱育賢 （左）

第七棒：陳子豪 （右）

第八棒：郭嚴文 （二）

第九棒：王勝偉 （游）

先發投手：江辰晏

明星賽先發名單。（鄧心瑜攝）

(中時電子報)