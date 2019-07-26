林金鐘在38歲受鄉親父老所託，競選第11屆鎮民代表，爾後歷經第12、13屆副主席、第14至 21屆共8屆主席，在眾多的基層民代中屹立不搖40多年，已經80歲了。（吳敏菁攝）

前和美鎮塗厝里里長陳興隆今年68歲，任職里長40年期間，時時刻刻都熱心積極處理鄰里內大小事務，關懷弱勢和救助貧困更是不遺餘力。（吳敏菁攝）

彰化縣政府26表揚特優村里長及績優民政人員，其中，和美鎮民代表會主席林金鐘已經80歲了和美鎮塗厝里前里長陳興隆2位服務年資長達40年，讓人讚嘆打遍近半世紀無敵手，真是創紀錄啊！獲內政部頒發「二等內政專業獎章」不容易。

林金鐘的名子也等於是堪中華民國在臺灣民主化過程的半部歷史，也是最常青的代表會主席了，出身和美鎮嘉寶里，20歲遭逢八七水災，大肚溪洪水淹沒村莊，死傷無數，他就號召有錢出錢、有力出力，將家園重建，38歲受鄉親父老所託，競選第11屆鎮民代表，爾後歷經第12、13屆副主席、第14至 21屆共8屆主席。在眾多的基層民代中屹立不搖40多年。

支持者稱道林主席是使命必達，每天早上6點起床，思慮昨夜受託選民服務，去年還以80歲高齡再次參選鎮民代表，他說，受鄉親託付完成北和美鎮立幼兒園外，希望透過都市計畫，以現在北和美的交通優勢，把和美鎮變身最宜居的鄉村城市。

前和美鎮塗厝里里長陳興隆今年68歲，任職里長40年期間，時時刻刻都熱心積極處理鄰里內大小事務，關懷弱勢和救助貧困更是不遺餘力。

這次受獎共30位特優村里長和25位績優民政人員，縣長王惠美感謝特優村里長、績優民政人員平日熱心奉獻，民政業務與民眾權益息息相關，村里長又是站在為民服務的第一線，村里長在地方被稱為「土地公」或是「土地婆」，服務鄉親很熱忱幾乎是有求必應，無論是夫妻吵架或者生活大小事都會請到里長來做公親，對地方的服務相當扎實，期許大家一起為這塊土地打拚。

(中時 )