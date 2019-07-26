疾管署今天公布史上第一例本土屈公病確定病例，為新北市土城區永寧里20多歲女性，近期未出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主，疾管署官員表示，個案自7月21日起陸續出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日第二次就醫時由醫院採檢通報登革熱及麻疹，經檢驗雖排除感染，但檢出屈公病陽性確診；目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥指出，個案住家及活動地附近為外籍移工活動聚集地，其自述於埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，感染源待進一步調查釐清。為防範疫情發生，衛生單位自7月23日起已陸續啟動防治工作，包括於個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、戶內外噴消、風險評估、病媒蚊密度調查及民眾衛教等。

莊人祥表示，今年截至目前我國共17例屈公病確定病例，其中1例為本土病例，16例為境外移入，感染國家為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例，今年境外移入病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

莊人祥說明，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在1周內可康復。

疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。

(中時 )