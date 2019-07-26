企業志工幫忙食物分裝。（譚宇哲翻攝）

國泰世華和星展銀行企業志工到安德烈食物銀行服務-。（譚宇哲翻攝）

為協助新北市企業實踐企業社會責任（CSR），新北市社會局委託志願服務推廣中心辦理企業志工一日體驗活動，鼓勵新北市各大企業員工及眷屬參加，首波行動由國泰世華商業銀行和星展銀行率先響應，企業志工今天在新莊區五工路安得烈食物銀行服務，合力裝箱580箱物資，後續致贈給弱勢家庭。

發起志工活動的國泰世華銀行陳昱璇，共號召國泰世華銀行43位員工和眷屬，及星展銀行16位員工和歐肯家具3名員工參與，陳昱璇說，看到新北市志推中心所規畫的一日志工體驗，覺得很有趣，因此找同事一起參加，沒想到大家反應熱烈。

國泰世華丹鳳分行行政長周衛華表示，丹鳳分行今年剛成立志工社，希望員工能在上班之餘投入服務，不僅增加企業形象，也能透過服務過程中凝聚員工感情，這是第一次服務，希望員工未來能持續參與志願服務，將國泰世華對社會的關愛傳遞到每個角落。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，過去企業大多捐助物資或金錢回饋社會，較少有員工參與志願服務，新北市推動企業志工服務，希望能「一企趣服務」，透過簡易又有趣的體驗，讓企業及員工了解，擔任志工其實很有意義，不僅增進企業對合作單位的認識，也能提高企業的公益形象，實踐企業社會責任，歡迎更多企業和員工加入志願服務的行列。

(中時 )