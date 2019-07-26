近年來接連發生空服員、機師等工會發動罷工，影響旅客權益甚鉅，因此外界疾呼應訂定罷工預告期，勞動部表示，座談會將於下周一舉行，邀集工會、航空業者、旅行業者及消費者等參與，將針對罷工預告期訂定與否進行討論。

「民用航空運輸業爭議行為議題」將於下周一下午舉行，討論「民用航空運輸業所成立之工會，依現行法令行使爭議行為（罷工），在相關法制設計是否已足或有關建議，謹提請各與會代表討論。」

但早在106年因華航空服員罷工，當年就舉辦過類似的座談會，當時以社會各界沒有共識為由未展開修法作業，勞動部官員表示，106年的時空背景與現在不一樣，畢竟經過這幾次罷工，或許勞資雙方態度會改變，工會也要說明預告的難度在哪裡，是否會減損罷工的影響力，畢竟早幾天預告航空公司仍無法找到空服員或機師來執行任務，是希望消費者不要跑至機場才發現停飛。

(中時 )